CRÉDIT AGRICOLE LANCE UNE AUGMENTATION DU CAPITAL RÉSERVÉE À SES SALARIÉS PARIS (Reuters) - Crédit Agricole a annoncé jeudi le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés, qui prévoit l'émission de 32 millions d'actions maximum, soit un nominal de 96 millions d'euros. "Crédit Agricole S.A. va proposer aux 175.000 salariés du groupe Crédit Agricole répartis dans 18 pays ainsi qu'aux salariés retraités en France de souscrire des actions nouvelles de Crédit Agricole S.A. dans le cadre d'une augmentation de capital réservée", dit la banque dans un communiqué. Le conseil d'administration a fixé à 30% la décote offerte en 2020 sur le prix de l'action. L'offre de souscription sera ouverte du 12 au 25 novembre et les actions nouvelles seront créées le 22 décembre. (Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.79%