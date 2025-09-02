Crédit Agricole lance des offres de rachat sur deux emprunts perpétuels
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 09:35
Ces offres de rachat en numéraire doivent porter sur l'intégralité de deux séries d'obligations perpétuelles actuellement en circulation, (1) à savoir ses titres super subordonnés perpétuels 'Additionnal Tier 1' (AT1) libellés en dollars à taux fixe révisable de 8,125% et (2) ses titres super subordonnés perpétuels 'AT1' libellés en livres sterling à taux fixe révisable de 7,50%.
La date d'expiration de chacune des offres a été fixée au 8 septembre, pour un règlement-livraison prévu aux environs du 11 septembre.
Sous réserve des conditions de marché, Crédit Agricole dit avoir également l'intention d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées perpétuelles 'Additionnal Tier 1'.
Les 'AT1' sont des titres de créance émis par les banques pour renforcer leurs fonds propres selon les impératifs réglementaires définis après la crise financière de 2008. Les règlements prévoient qu'en cas d'insolvabilité, les actionnaires seront les premiers à subir les pertes, suivis par les détenteurs d''AT1'.
