Crédit Agricole : "l'économie en France redémarre grâce à la dissipation des chocs"

(AOF) - "L'économie française connaît actuellement un atterrissage en douceur après la reprise économique post-Covid en 2021 et les effets néfastes du déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. Elle fait en effet face à deux chocs puissants : une inflation forte, bien qu'en recul, qui affecte tout particulièrement la consommation des ménages, et le resserrement monétaire le plus puissant de l'histoire de la BCE qui pèse sur l'investissement", analyse Crédit Agricole dans une note.

Après une forte croissance au deuxième trimestre, l'activité a été stable au troisième et quatrième trimestres (comme elle l'avait été au premier), mais cela cache un rebond de la demande intérieure (hors stocks) au troisième trimestre, et un rebond du commerce extérieur au quatrième trimestre, alors que ce sont les variations de stocks qui ont miné l'activité.

La prudence reste toutefois de mise chez les ménages, avec une confiance faible (mais en hausse sur les derniers mois) et un taux d'épargne élevé. Côté entreprises, les soutiens publics sont moins abondants, mais les marges ont été restaurées dans de nombreux secteurs et la pression fiscale a continué de diminuer.

"L'économie a échappé à la récession technique, avec une stabilisation de l'activité au second semestre 2023 et une croissance annuelle qui s'élève à 0,9%. En 2024, le phénomène de désinflation se poursuivrait, ce qui, conjugué à des salaires dynamiques et une légère baisse du taux d'épargne, permettrait une poursuite du rebond de la consommation des ménages et ainsi une accélération progressive de l'activité. L'investissement serait en revanche toujours affecté par les effets du resserrement monétaire dans les prochains trimestres. La croissance s'établirait ainsi à 1% en 2024, avec des risques baissiers liés à la forte incertitude, notamment depuis le déclenchement du conflit au Proche-Orient et des incidents en mer Rouge", explique Crédit Agricole.