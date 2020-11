Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit agricole Italia lance une OPA sur Credito Valtellinese Reuters • 23/11/2020 à 07:21









PARIS, 23 novembre (Reuters) - Crédit agricole Italia, filiale à 75,6 % de Crédit Agricole CAGR.PA , a lancé lundi une offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire pour toutes les actions ordinaires de Credito Valtellinese, annonce la banque dans un communiqué. La filiale de Crédit agricole propose 10,50 euros par action, soit une prime de 21,4% par rapport au dernier cours officiel de Credito Valtellinese, précise le texte. L'offre correspond à un investissement total de 737 millions d'euros pour 100% des titres. (Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées C. VALTELLINESE MIL 0.00% CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris 0.00%