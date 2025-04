Crédit Agricole: Indosuez WM se renforce en Suisse information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 09:21









(CercleFinance.com) - Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole , a annoncé vendredi que son entité suisse avait signé un accord en vue d'acquérir la totalité du capital de Banque Thaler, un autre établissement bancaire helvétique.



Dans un communiqué, Indosuez WM explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement visant à renforcer son positionnement sur le marché suisse, centre mondial de la gestion de fortune, sur lequel Indosuez est présent depuis 1876.



Banque Thaler, fondée en 1982, est reconnue pour l'excellence de ses services et son expertise de long terme dans la gestion de fortune.



Avec ce rapprochement, les clients de Banque Thaler et d'Indosuez pourront accéder à une gamme de produits et d'expertises enrichie.



La finalisation de la transaction, qui devrait porter le total des actifs sous gestion d'Indosuez Wealth Management à près de 220 milliards d'euros, est attendue dans le courant du second semestre.





