Crédit Agricole: hausse de 55% du RNPG trimestriel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) sous-jacent en progression de 54,7% à 1,93 milliard d'euros pour le premier trimestre 2024, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en forte hausse de 36,1% à 3,15 milliards.



Toujours en sous-jacent (et hors FSU), son coefficient d'exploitation s'est amélioré de 0,4 point à 53,7%, la hausse de 9,6% des charges d'exploitation à 3,65 milliards ayant été surpassée par celle de 10,5% des revenus à 6,8 milliards, portée par tous les métiers.



Dans la continuité de ce premier trimestre, Crédit Agricole SA annonce des perspectives de résultats 2024 en avance d'un an sur le plan moyen terme Ambitions 2025 avec un RNPG sous-jacent supérieur à six milliards d'euros en 2024.





