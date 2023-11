Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: hausse de 23% du résultat net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie, au titre du troisième trimestre 2023 et en données sous-jacentes, un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 1,52 milliard d'euros et un résultat brut d'exploitation en augmentation de 20,6% à 2,68 milliards.



Les revenus sous-jacents se sont accrus de 13,4% à 6,06 milliards d'euros, portés par la croissance dans l'ensemble des métiers, et notamment les pôles services financiers spécialisés (+26,2%) et banque de proximité à l'international (+24,1%).



'Au 30 septembre 2023, les indicateurs de risque confirment la qualité des actifs de Crédit Agricole SA et du niveau de couverture de ses risques', affirme en outre le groupe bancaire, revendiquant un taux de créances douteuses toujours bas à 2,7% (+0,1 point).





