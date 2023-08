Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: hausse de 18% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA -l'entité cotée en Bourse du groupe Crédit Agricole- publie un BPA sous-jacent (pro-forma IFRS 17) en hausse de 18,5% à 0,58 euro et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en croissance de 30,3% à 3,13 milliards, pour le deuxième trimestre 2023.



Le coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU s'est amélioré de 5,3 points à 50,6%, pour des revenus sous-jacents accrus de 15,6% à 6,33 milliards d'euros, une croissance tirée en particulier par le pôle gestion de l'épargne et assurances (+47,5%).



La banque fait toutefois part d'un coût du risque de crédit sous-jacent plus que doublé à -450 millions d'euros, avec un passage en défaut de grands dossiers de place français et une hausse du risque avéré sur la banque de détail et le crédit à la consommation.





