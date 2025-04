Crédit Agricole: feu vert à une montée dans Banco BPM information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA indique avoir été autorisé par la BCE à franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM et donc à détenir une participation allant jusqu'à 19,9%, conformément à sa stratégie en tant qu'investisseur de long terme et partenaire de Banco BPM.



Ayant l'intention d'exercer son droit à la livraison en physique de l'ensemble des actions Banco BPM sous-jacentes à la position en instruments dérivés, le groupe bancaire français détiendra 19,8% du capital de l'établissement italien.



Au deuxième trimestre 2025, le ratio CET1 de Crédit Agricole SA sera affecté à hauteur d'environ -20 points de base par cette opération. Le groupe n'a pas l'intention de lancer une offre publique sur le capital de Banco BPM.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 16,8700 EUR Euronext Paris -0,82%