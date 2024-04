Crédit Agricole et Worldline présentent le nom de leur entreprise commune : CAWL

(AOF) - Crédit Agricole et Worldline ont dévoilé aujourd’hui CAWL, le nom de leur entreprise commune, avec la stratégie d’allier service et proximité pour proposer aux commerçants des offres de paiement adaptées aux spécificités de leurs secteurs d’activité. "La marque aspire à devenir le leader français des solutions de paiement pour les commerçants", soulignent les deux groupes.

"Elle proposera des solutions de paiement tout en un, combinant acceptation et acquisition et intégrant des services à valeur ajoutée spécifiques à chaque secteur d'activité, des offres par verticales métiers pour simplifier la vie des commerçants et leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, le développement de leur activité".