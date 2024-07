Crédit Agricole en pourparlers avancés pour racheter Hanseatic Bank (Société Générale)

(AOF) - Crédit Agricole est en pourparlers avancés en vue d'une acquisition potentielle de Hanseatic Bank, l'activité allemande de crédit à la consommation de Société Générale, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. La Hanseatic Bank pourrait être valorisée à plus de 600 millions d'euros, ont précisé ces sources. Crédit Agricole négocie actuellement les termes d'une transaction potentielle et il n'est pas certain qu'un accord soit conclu.

Le groupe de média avait indiqué en novembre dernier que la banque de La Défense envisageait une telle cession dans le cadre des plans du directeur général Slawomir Krupa visant à accroître la rentabilité de la banque.

Société Générale possède 75% de la banque allemande et le groupe Otto, le solde. La banque française avait annoncé l'acquisition de cette participation fin 2004 alors qu'elle souhaitait développer ses opérations de crédit à la consommation dans ce pays.