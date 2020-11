Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit agricole en ligne au troisième trimestre, le trading compense les provisions Reuters • 04/11/2020 à 07:03









CRÉDIT AGRICOLE EN LIGNE AU TROISIÈME TRIMESTRE, LE TRADING COMPENSE LES PROVISIONS PARIS (Reuters) - Crédit agricole SA a fait état mercredi d'une contraction de 18,5% de son résultat net au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, les activités de marché ayant permis de compenser la hausse des provisions pour risque de crédit. Le véhicule coté du groupe Crédit agricole indique que son bénéfice net s'est élevé à 977 millions d'euros sur le trimestre contre 1.199 millions un an plus tôt. Dans la banque de financement et d'investissement, les revenus du groupe ont augmenté de près de 10%, dopés par les activités de marché surtout dans les originations obligataires. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +4.35%