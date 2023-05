Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: dividende et nominations approuvés en AG information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que son assemblée générale, qui s'est tenue le mercredi avec un quorum de près de 80%, a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration, dont la distribution d'un dividende de 1,05 euro par action.



L'AG a nommé administratrice Carol Sirou, présidente d'EthiFinance, en remplacement de Françoise Gri, et renouvelé les mandats d'administrateurs d'Agnès Audier, Sonia Bonnet-Bernard, Marie-Claire Daveu, Alessia Mosca, Hugues Brasseur, Pascal Lheureux et Eric Vial.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.07%