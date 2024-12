Crédit Agricole: détiendra 100% du capital de CACEIS information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 08:03









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce l'acquisition de la participation de 30,5% de Santander dans CACEIS, sa filiale d'asset servicing.



A l'issue de cette transaction, Crédit Agricole S.A. détiendra 100% du capital de CACEIS.



Au cours des dernières années, CACEIS a connu une forte croissance, à la fois organique et à travers plusieurs acquisitions stratégiques. La récente intégration des activités de RBC Investor Services en Europe a permis à CACEIS d'élargir sa base clients et sa gamme de produits.



Parallèlement à la transaction envisagée, CACEIS et Santander réaffirment leur partenariat à long terme. Leur joint-venture en Amérique Latine restera sous contrôle conjoint.



L'opération aura un impact négatif d'environ 30 points de base sur le ratio de CET1 de Crédit Agricole S.A.





