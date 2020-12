Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole déprécie l'écart d'acquisition de CA Italia de €900 mlns Reuters • 15/12/2020 à 18:36









PARIS, 15 décembre (Reuters) - Crédit Agricole CAGR.PA a annoncé mardi dans un communiqué: * UNE DÉPRÉCIATION DE L'ÉCART D'ACQUISITION SUR CA ITALIA D'ENVIRON 900 MILLIONS D'EUROS DANS SES COMPTES * CETTE DÉPRÉCIATION EST SANS IMPACT SUR SA SOLVABILITÉ OU SA LIQUIDITÉ * CRÉDIT AGRICOLE A PRIS ACTE D'UN MAINTIEN PROLONGÉ DE TAUX D'INTÉRÊTS TRÈS BAS QUI PÈSERA SUR LES MARGES D'INTÉRÊT DE CRÉDIT AGRICOLE ITALIE Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.81%