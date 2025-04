Crédit Agricole : décroche de -5% vers 16,35E information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Les résultats du Crédit Agricole déçoivent, le cours décroche de -5% vers 16,35E et cela valide l'ébauche d'un double-top quasi parfait sous 17,3/17,2E, les 25 mars et 29 avril.

Le niveau à surveiller reste la base du 'M' baissier qui se situe vers 14,9/15E, ce qui laisse de la marge.

Mais on trace un support oblique moyen terme, le soutien court terme gravite vers 15,40E et la marge de sécurité apparaît moins confortable.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 16,4800 EUR Euronext Paris -4,46%