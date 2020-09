Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole CIB cède sa participation résiduelle dans Saudi Fransi pour €332 mlns Reuters • 28/09/2020 à 14:39









PARIS, 28 septembre (Reuters) - Crédit Agricole CIB CAGR.PA a annoncé lundi dans un communiqué: * AVOIR CÉDÉ L'INTÉGRALITÉ DE SA PARTICIPATION RÉSIDUELLE DE 4% AU CAPITAL DE LA BANQUE SAUDI FRANSI * DEUX INVESTISSEURS APPARTENANT AU SECTEUR PUBLIC SAOUDIEN ONT ACQUIS LA PARTICIPATION DE CRÉDIT AGRICOLE CIB POUR UN MONTANT D'ENVIRON €332 MLNS * CETTE TRANSACTION AURA UN IMPACT POSITIF D'ENVIRON 5 POINTS DE BASE SUR LE RATIO CET1 PHASÉ DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. * CETTE TRANSACTION AURA UN IMPACT POSITIF DE 4 POINTS DE BASE SUR LE RATIO CET1 PHASÉ DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE * CETTE TRANSACTION N'A PAS D'IMPACT SUR LE COMPTE DE RÉSULTATS Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +4.63%