Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 mars 2020

Crédit Agricole Brie Picardie :



Une banque solide, présente et à l'écoute de son territoire





Résultats à fin mars 2020*



o Une collecte bilancielle en forte progression (+ 9,7 %), signe de confiance des clients

o Un taux de défaut très bas, reflétant la qualité du portefeuille crédit et la solidité financière

o Une mobilisation en faveur des clients touchés par la crise du Covid





Développement commercial



L'encours de collecte bilancielle progresse de 9,7 % sur un an glissant et atteint 19,0 milliards d'euros à fin mars 2020. Une collecte déjà sur un niveau dynamique depuis plus d'un an, les clients témoignent leur confiance dans cette période de pandémie en renforçant leur épargne auprès du Crédit Agricole Brie Picardie. Cette collecte permet également de financer l'économie locale en circuit court. L'encours de collecte hors bilan diminue, quant à elle, de 2,5 % sur les 12 mois glissants, reflétant la baisse des valorisations sur les marchés financiers. Ainsi, la collecte globale se hisse à 29,1 milliards d'euros au premier trimestre 2020, soit une progression de 5,2 % par rapport au 31 mars 2019.