Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2024

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2024



Le 30/01/2025



Comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2024 arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 janvier 2025 – Certification des commissaires aux comptes en cours.



Au cours d’une année 2024 marquée par de nombreuses incertitudes sur les plans économique et politique, la Caisse Régionale Brie Picardie poursuit son accompagnement des clients, des sociétaires et plus généralement de l’ensemble du territoire.



En 2024, les taux d’intérêts se sont maintenus à des niveaux élevés, ce qui a permis à nos clients épargnants de bénéficier de belles opportunités de placement.