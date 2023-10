Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 septembre 2023

RÉSULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2023

Comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration du 25 octobre 2023 – Examen limité des commissaires aux comptes en cours.



La hausse continue des taux constitue une opportunité de placement pour les épargnants. Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie propose des offres attractives à ses clients, ce qui lui a permis de gagner près de 1 point de part de marché en collecte clientèle de bilan depuis un an.

Cette épargne est utile au territoire et sert à financer en circuit court les projets des entrepreneurs et des particuliers. Ainsi, la part de marché de crédit a, comme celle de la collecte, atteint un niveau historique en 2023, renforçant sa position de leader.