Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 juin 2025

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2025



Le 25 juillet 2025,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce vendredi 25 juillet pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2025 – Examen des commissaires aux comptes en cours.



Le premier semestre 2025 a été marqué par une instabilité prononcée, nourrie tant par les remous géopolitiques que par les incertitudes planant sur le commerce mondial. Cette période a perturbé l’activité économique, entrainant un ralentissement des investissements au sein des entreprises.

Afin de relancer l’économie et de se rapprocher de sa cible d’inflation, la Banque Centrale Européenne a poursuivi ses baisses de taux. La baisse des taux de la BCE soutient l’économie alors que les plans d’investissement améliorent les perspectives de croissance.

Dans ce climat tendu, la Caisse Régionale Brie Picardie réalise des résultats commerciaux bien orientés sur l’ensemble des marchés. L’esprit conquérant et la mise en place de nouvelles stratégies ont permis de développer le fonds de commerce, avec plus de 24 400 nouveaux clients sur les 6 premiers mois de l’année 2025.

Fort de ce dynamisme commercial, le Crédit Agricole Brie Picardie affiche un PNB d’activité en croissance.

Nos résultats confirment la résilience du modèle coopératif et témoignent de notre capacité à accompagner nos clients, en privilégiant la proximité, la proactivité et notre expertise sur le terrain.