Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 juin 2023

Communiqué financier,

Amiens, le 30/06/2023



RÉSULTATS

AU 30 JUIN 2023



Comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 juillet 2023 – Examen des commissaires aux comptes en cours.





Une banque engagée pour ses clients en période de hausse des taux



La hausse des taux constitue une opportunité de placement pour les clients épargnants. Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie propose des offres attractives à ses clients, ce qui lui a permis de gagner plus de 1 point de part de marché en collecte clientèle de bilan depuis un an.