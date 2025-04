Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 31 mars 2025

RÉSULTATS AU 31 MARS 2025





Le 23 avril 2025,





Le conseil d’administration s’est réuni ce mercredi 23 avril pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2025 – Comptes non audités.



Le début d’année 2025 a été marqué par une forte agitation sur les marchés financiers, conséquence directe de l’actualité géopolitique. L’activité économique a été bousculée par de nombreuses menaces et incertitudes offrant néanmoins des opportunités et perspectives encourageantes.



Le mouvement de baisse des taux courts s’est poursuivi sur le premier trimestre 2025. Cette politique monétaire, moins restrictive, décidée par la Banque Centrale Européenne a pour objectif de relancer la consommation. En parallèle, les taux souverains impactés par les instabilités politiques ont enregistré une hausse significative généralisée sur toute la zone euro.



Dans ce contexte, la Caisse Régionale Brie Picardie a maintenu son cap et démontré sa résilience en continuant à accompagner les projets de ses clients et en affirmant son engagement au service du développement de son territoire.