Crédit Agricole Brie Picardie : résultats au 31 mars 2024

Comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2024 arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 avril 2024 – Comptes non audités.

Si la désinflation est bien enclenchée, la zone euro fait face depuis 2023 à une situation inhabituelle d’inversion de la courbe des taux, qui se matérialise par des taux courts plus élevés que les taux longs.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie a su démontrer son agilité, en étant parmi les premiers à proposer des offres attractives aux clients épargnants, tout en protégeant les clients qui avaient emprunté à taux fixe avant la hausse des taux. Cette agilité s’inscrit dans son ambition stratégique de long terme de gagner des parts de marché. Ainsi après avoir gagné 6 points de parts de marché crédits au cours des dix dernières années, il gagne désormais rapidement des parts de marché en collecte de bilan : le gain de 2,5 points en 10 ans a été réalisé pour l’essentiel au cours des trois dernières années. Cette croissance dynamique est réalisée en conservant une discipline forte sur la rentabilité. Le Crédit Agricole Brie Picardie parvient à limiter ainsi la baisse de son Produit Net Bancaire et de son Résultat Net par rapport au T1 2023, dans un contexte qui affecte durement les banques de proximité françaises.