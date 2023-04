Communiqué financier

Amiens, le 26/04/2023



Crédit Agricole Brie Picardie : résultats au 31 mars 2023



UNE BANQUE SOLIDE ET ENGAGÉE

Le modèle des banques françaises de proximité est extrêmement solide. Il protège les clients emprunteurs contre la hausse des taux, grâce à des crédits à taux fixe, ce qui par effet indirect réduit le risque de défaut qu’ont à supporter les banques.

Les banques françaises ont ainsi acquis de longue date une capacité de gérer ce risque de taux pour le compte des clients. Elles sont également supervisées par la Banque Centrale Européenne sur ce sujet. Néanmoins, du fait de la rapidité de la hausse des taux, conjuguée à des réglementations nationales comme le taux de l’usure, la plupart des banques françaises n’ont pas totalement répercuté les conditions du marché aux nouveaux crédits des clients depuis 2022. Cette situation met une pression sur le produit net bancaire en 2023, que les banques subiront de manière plus ou moins importante.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie a su limiter la baisse de son PNB au T1 2023 par rapport au T1 2022 et affiche une hausse sensible de ce PNB trimestriel par rapport au T1 2021.

- - -

Suite dans le communiqué ci joint