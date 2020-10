Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 30 septembre 2020

Communiqué de presse

Amiens, le 27 octobre 2020



Crédit Agricole Brie Picardie :



Une banque solide et engagée





Résultats à fin septembre 2020*



o Près de 31 milliards d'euros d'encours sur la collecte globale,

o Une des banques les plus solides en matière de solvabilité,

o Taux de couverture des défauts de 140 %,

o Participation et soutien à la relance de l'économie régionale.







Développement commercial



Porté par la force du réseau d'agences, le Crédit Agricole Brie Picardie maintient un haut niveau d'activité. L'encours de collecte globale progresse de plus de 2,2 milliards d'euros sur un an glissant, tiré par la collecte bilancielle dont l'encours connait une évolution dynamique : + 14,1 % sur la même période, dépassant 20,5 milliards d'euros. La création cet été d'un livret et d'un dépôt à terme « j'aime mon territoire » par la Caisse Régionale a permis ainsi à de nombreux projets de prendre vie.