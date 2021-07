Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 30 juin 2021

Communiqué de presse

Amiens, le 27 juillet 2021









Résultats au 30 juin 2021



Le Crédit Agricole Brie Picardie, banque engagée, poursuit son action de développement de son territoire



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL



Crédit Agricole Brie Picardie, première banque de son territoire (Oise, Seine et Marne et Somme), réalise un niveau élevé de financements en soutien des investissements dynamiques des clients dans de nouveaux projets : Au premier semestre 2021, les financements à moyen et long termes atteignent près de 2,7 milliards d'euros (+42% par rapport au S1-20 hors PGE, +20% si on inclut les PGE). Cette progression est portée par les nouveaux financements dédiés à l'équipement des agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités publiques, qui représentent plus de 900 M€ sur le S1-21 et affichent une hausse de 70%. Les réalisations de crédits à l'habitat dépassent 1,5 milliard d'euros réalisés au premier semestre 2021 (+29%).