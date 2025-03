Crédit Agricole Brie Picardie : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2024

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Annuel 2024 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet

https://ca-briepicardie.com dans la rubrique « Investisseurs ».



Ce Rapport Financier Annuel contient :



o La présentation de la Caisse Régionale Brie Picardie



o Le Rapport de Durabilité - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)



o Le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise



o L’examen de la situation financière et du résultat 2024



o Les facteurs de risques et informations prudentielles



o Les comptes consolidés dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2024



o Les états financiers individuels dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels au 31/12/2024



o Le rapport des commissaires aux comptes sur le rapport de durabilité



o Le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés



o Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital par annulation de certificats coopératifs d’investissement achetés



o Le texte des résolutions présentées à l’Assemblée générale du 27 mars 2025



o L’attestation du responsable de l’information financière