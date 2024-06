Crédit Agricole Brie Picardie : communiqué contentieux CCI

Communiqué de presse





La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie prend acte avec satisfaction de l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la Cour d’appel d’Amiens dans le litige engagé par des porteurs de CCI en vue d’obtenir le rachat de leurs titres. Cette décision confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 21 avril 2021 qui avait déjà rejeté toutes les demandes des porteurs. Elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.







A propos du Crédit Agricole Brie Picardie



Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 430 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau plus de 207 agences réparties sur les trois départements de la Seine-et-Marne, de l’Oise et de la Somme, chacun bénéficie d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de 2 947 collaborateurs.