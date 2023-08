Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole : bondit de +6% vers 11,85E information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le bénéfice par action fait un bond de +18,5% à 0,58E et le RBE est en croissance de 30,3% à 3,13MdsE: ces trimestriels très au-delà des attentes les plus optimistes sont salués comme il se doit et Credit Agricole bondit de +6% vers 11,85E, c'est à dire au contact de la résistance du 9 février puis 23 et 29 mai.

Au-delà de cet obstacle majeur (11,90E), les prochains objectifs seraient 12,82E (zénith du 17/02/2020) puis le retracement des 14,15E du 10/02/2022.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +5.96%