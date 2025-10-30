 Aller au contenu principal
Crédit Agricole-Bénéfice au T3 +10% avec la revalorisation de la participation dans BPM
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 08:34

*

RNPG +10% au T3

*

BPM ajoute €245 mlns au bilan

*

Présentation du plan stratégique le 18 novembre

(Actualisé avec détails sur la BFI)

par Mathieu Rosemain

Crédit Agricole CAGR.PA a fait état jeudi d'une hausse de 10% de son bénéfice au troisième trimestre, dépassant les attentes à la faveur de la revalorisation de sa participation dans Banco BPM BAMI.MI , ainsi que de l'augmentation des revenus de sa Banque de financement et d'investissement.

Le résultat net part du groupe (RNPG) est ressorti à 1,84 milliard d'euros sur les trois mois à fin septembre, en hausse de 10,2% sur un an et au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 1,76 milliard dans un consensus d'entreprise.

Sans prendre en compte les gains relatifs à Banco BPM, Crédit Agricole aurait enregistré une petite baisse de son RNPG en glissement annuel, a déclaré aux journalistes la directrice financière Clotilde L'Angevin.

Le groupe a aussi souligné l'impact favorable sur ses comptes de l’annulation des intérêts minoritaires de Santander

SAN.MC dans Caceis, après le rachat des parts restantes de sa filiale de conservation de titres en juillet.

Le produit net bancaire a grimpé de 5,6% pour atteindre 6,85 milliards d'euros, pour un coût du risque - la mesure de l'exposition potentielle au non-remboursement des crédits - en hausse de 13% à 489 millions d'euros.

UN ACTEUR CLEF DU M&A ITALIEN

Les comptes du troisième trimestre ont notamment bénéficié de la revalorisation de la participation de près de 20% détenue par Crédit Agricole dans Banco BPM, qui a apporté 245 millions d'euros au pôle Activités hors métiers.

La deuxième banque française en termes de capitalisation boursière s'est positionnée comme un acteur clef de la vague de consolidation qui traverse le secteur bancaire italien en renforçant sa présence au capital de son concurrent transalpin.

Elle a notamment sollicité le feu vert de la Banque centrale européenne pour pouvoir porter sa participation dans Banco BPM à 29,9%. Reuters a rapporté le mois dernier que des dirigeants de Crédit Agricole avaient discuté avec des responsables gouvernementaux italiens des conditions d'un rapprochement.

Interrogé sur l'intérêt de Crédit Agricole pour Banco BPM, qui a récemment contré une offre publique d'achat hostile d'Unicredit CRDI.MI , le directeur général Olivier Gavalda n'a pas souhaité élaborer.

"On est attentifs à tout ce qui peut se passer", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le directeur général de Banco BPM Giuseppe Castagna a déclaré le mois dernier qu'une fusion avec les activités italiennes de Crédit Agricole constituaient "l'opportunité la plus claire" pour son groupe, bien qu'il ait relevé l'existence d'alternatives, dont un accord avec Monte dei Paschi BMPS.MI .

L'Italie, le marché le plus important de Crédit Agricole en dehors de la France, représentait 15% de son bénéfice publié en 2024 et est au coeur de sa stratégie de croissance.

LA BFI EN PLEINE CROISSANCE

La Banque de financement et d’investissement (BFI) de Crédit Agricole a affiché des revenus de 1,58 milliard d'euros, en hausse de 3,3% sur un an.

Les revenus des activités de trading de taux, devises et matières premières (FICC) ont grimpé de 6,3% sur un an, un niveau supérieur à celui de

BNP Paribas

BNPP.PA , mais en-dessous de

Société Générale

SOGN.PA et certains concurrents américains.

Le produit net bancaire de l'enseigne de banque de détail LCL est ressorti stable sur un an à 982 millions d'euros.

Son ratio CET1, une mesure clef de sa santé financière, a légèrement baissé par rapport à fin juin, a 11,7% après 11,9%.

L'attention se porte désormais vers la présentation du plan stratégique prévue le 18 novembre, le groupe ayant atteint ses objectifs 2025 avec un an d'avance.

(Reportage Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin et Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

