Crédit Agricole anticipe trois baisses de taux supplémentaires en 2025 pour la BoE

(AOF) - " La Banque centrale d'Angleterre (BoE) a laissé son taux directeur inchangé à 4,5% à l'issue de sa réunion de politique monétaire des 18 et 19 mars, en ligne avec les anticipations. Swati Dhingra a de nouveau pris une position dovish, en votant pour une baisse de taux de 25 points de base, tandis que Catherine L. Mann, qui avait voté avec Swati Dhingra en février, a finalement rejoint la majorité du comité de politique monétaire (MPC) ", souligne Crédit Agricole.

"Le communiqué de la BoE et les minutes de la réunion de politique monétaire n'ont pas réservé de surprises particulières : elles confortent notre scénario d'un retrait graduel de la restriction monétaire au cours des prochains trimestres. Nous continuons d'anticiper trois baisses de taux supplémentaires cette année, avec une baisse de 25 points de base par trimestre (soit plus que les anticipations de marché qui prévoient deux baisses de taux supplémentaires cette année)", fait savoir la banque.

Le principal facteur justifiant cette prudence est la hausse de l'inflation anticipée dans les prochains mois et la nécessité d'éviter que ne se matérialise le risque d'effets de second tour, notamment sur les salaires dont la croissance demeure élevée. Les anticipations d‘inflation par les ménages et les entreprises ont augmenté, alors que la BoE doit maintenir les anticipations d'inflation à long terme ancrées à 2%.

Toutefois, les risques nous semblent désormais orientés vers une accélération de l'assouplissement monétaire de la BoE, probablement au second semestre. En effet, une détérioration plus forte que prévu du marché du travail (compte tenu de la chute des enquêtes d'emploi en lien avec la hausse des coûts salariaux le 1er avril prochain) devrait peser sur la consommation privée.

Le gouvernement semble par ailleurs envisager des coupes budgétaires dans les prestations sociales (afin de financer les nouveaux objectifs de hausse des dépenses militaires), ce qui devrait également peser sur la confiance du consommateur déjà confronté à des prix de l'énergie en hausse.

"Les taux de rendements d'État risquent de rester élevés compte tenu de la situation budgétaire tendue, se traduisant par des taux de crédit plus élevés aux ménages et aux entreprises. Dans ce scénario de détérioration plus forte que prévu de la demande, la BoE pourrait envisager de réduire ses taux de manière plus agressive", conclut Crédit Agricole.