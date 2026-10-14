Crédit Agricole annule 1,05% de son capital

La banque a officialisé la réduction de son capital social via l'annulation de près de 31,999 millions de titres auto-détenus. La réalisation définitive de cette opération, décidée par le Conseil d'administration sur autorisation de l'Assemblée Générale du 20 mai 2026, est intervenue le 6 octobre 2026.

Les titres annulés représentent environ 1,05% du capital. Ils avaient été rachetés sur le marché entre le 10 août et le 23 septembre 2026 pour un montant total de 605,54 millions d'euros. Ce programme de rachat d'actions visait spécifiquement à neutraliser la dilution liée à l'augmentation de capital 2026 réservée aux salariés du groupe.

À l'issue de cette annulation, le capital social de Crédit Agricole S.A. s'établit désormais à 9 077 707 050 euros, divisé en 3 025 902 350 actions. Au 13 octobre 2026, la banque conservait 1 195 893 actions auto-détenues destinées à la gestion de son contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux.