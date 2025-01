Crédit Agricole: acquisition à 100% du capital de Sline information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 09:37









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, déjà actionnaire à hauteur de 50% de Sline, annonce acquérir l'intégralité du capital de cette fintech qui propose une solution de location pour les e-commerçants et les marchands.



'Sline propose aux commerçants une solution clé en main, véritable relai de croissance, qui leur permet de bénéficier de tous les services nécessaires au lancement et à la gestion d'une offre de location sur leur site e-commerce ou en magasin', précise le groupe bancaire.



Cette opération stratégique lui permet donc d'acquérir une solution technique pour mettre en place rapidement et simplement des offres locatives chez les commerçants partenaires et un écosystème de services, présentant un intérêt pour sa filiale Sofinco.





