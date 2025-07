Crédit Agricole: acquisition à 100% de CACEIS finalisée information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - A la suite de l'accord de décembre 2024 et après avoir reçu l'ensemble des autorisations, Crédit Agricole annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 30,5% de Santander dans CACEIS, et en détenir désormais 100% du capital.



Avec cette opération, la banque française se renforce dans sa filiale d'asset servicing. Parallèlement, CACEIS et Santander maintiennent leur partenariat à long terme, leur joint-venture en Amérique Latine restant sous contrôle conjoint.



Cette opération est conforme aux objectifs du groupe en termes de retour sur investissement et de rendement des capitaux propres tangibles. L'impact est d'environ 30 points de base sur le ratio de CET1 de Crédit Agricole SA .





