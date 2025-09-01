Crédit Agricole: a finalisé l'acquisition de la Banque Thaler information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 12:56









(Zonebourse.com) - Indosuez Wealth Management, la branche de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole , annonce que son entité suisse a finalisé l'acquisition de la Banque Thaler. Elle détient désormais 100 % du capital.



L'acquisition a reçu l'approbation des autorités réglementaires compétentes. Elle permet de renforcer sa position sur le marché suisse, où la banque est présente depuis 1876. La fusion juridique des deux entités devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2025.



Les clients de la Banque Thaler bénéficieront d'une gamme élargie de produits et d'expertises, du réseau international, ainsi que de capacités dans le conseil et la structuration patrimoniale, le financement, le financement d'entreprises, la gestion de fonds et la gestion d'actifs.



Jacques Prost, Directeur Général d'Indosuez Wealth Management, a déclaré : ' Avec la Banque Thaler, nous renforçons notre position sur un marché clé et réaffirmons notre rôle d'acteur majeur de la gestion de fortune en Europe'.





