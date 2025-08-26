 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Credit Agricole : -7,5% vers 15,40E, menace d'enfoncer les 15,5E
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 12:54

(Zonebourse.com) - Credit Agricole décroche de -7,5% vers 15,40E (repli massif du secteur bancaire avec incertitude politique post-8 septembre) et menace d'enfoncer le support majeur des 15,5E du 23 juin.
La tendance à la consolidation à l'horizontal au sein d'un biseau 17,1/15,9E est également compromise, ce qui restaure le risque de glissade vers le plancher des 15E.

CREDIT AGRICOLE SA
15,5850 EUR Euronext Paris -5,83%
