Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Credit Agricole : -5%, retombe sur 13,7E information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 12:14









(CercleFinance.com) - Credit Agricole -5%, retombe sur 13,7E, ce qui efface tous les gans depuis le 28 août : le cours se rapproche du support des 13,6E qui correspond à celui de la mi-avril ou du 11 juin.

Le point d'appui suivant se situe vers 13E, soit le support oblique moyen terme.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 13,76 EUR Euronext Paris -4,84%