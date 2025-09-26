 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Credit Agricole : +2,2% vers 16,85E, résistance des 17,2E accessible
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 13:06

Le rebond amorcé sur 15,35E il y a 3 semaines (le 3 septembre) se poursuit et le titre Credit Agricole qui vient de marquer le pas vers 16,3E (MM50 et MM10) repart de l'avant avec +2,2% vers 16,85E: le titre se dirige vers un retracement de la résistance des 17,2E, immédiatement accessible.

