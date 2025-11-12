Creative Realities s'effondre après un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de la société Creative Realities CREX.O , spécialisée dans la signalisation et la technologie publicitaire, chutent de près de 14 %, à environ 2,4 $, avant le marché

** La société manque les estimations de revenus pour le troisième trimestre, pénalisée par une commande de 2 millions de dollars glissée au quatrième trimestre, ce qui a un impact sur les revenus du matériel et des services

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 10,5 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de Wall Street (13,7 millions de dollars)

** Le CREX constate également une dépréciation des logiciels de 5,7 milliards de dollars, sans effet sur la trésorerie, liée à la liquidation de Stellantis par le CRI

** La société annonce une perte nette de 7,8 millions de dollars au troisième trimestre, contre un bénéfice net de 0,1 million de dollars il y a un an

** La note moyenne des quatre analystes qui suivent l'action est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 7,6 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 13,9 % depuis le début de l'année