Création d'Indexa Caravel

(AOF) - Après le rachat à 100 % de Caravel par Indexa Capital Group en mars 2024, les deux filiales sœurs du groupe en France fusionnent en une seule entité juridique baptisée Indexa Caravel. La nouvelle société veut "renforcer son positionnement sur le marché de l’épargne en France ". Cette fusion porte Indexa Caravel à plus de 15,3 millions d’euros d'encours et plus de 2 150 clients en France. Au niveau d’Indexa Capital Group, cela porte le groupe à plus de 2,7 milliards d’euros d’encours sous gestion, dépassant les 88 500 clients.

Le groupe opère dans trois pays européens : l'Espagne, la Belgique et la France.

Lancée en 2015 en Espagne, Indexa Capital propose des prestations de gestion de portefeuille automatisée à bas prix. La société a entamé son expansion européenne en 2020 avec des portefeuilles de fonds en Belgique, puis des assurances-vie en France.

Fondée en 2021, Caravel est une plateforme d'investissement dédiée à la préparation de la retraite, qui propose un accompagnement digitalisé aux particuliers tout au long de leur carrière, avec une gamme de produits d'épargne alignée sur les Accords de Paris en matière de climat.

Pour maintenir leur engagement envers leurs partenaires et clients respectifs, les deux marques Indexa Capital et Caravel sont conservées au sein d'Indexa Caravel, chacune disposant de leur propre plateforme d'investissement dédiée et de leurs propres produits d'investissement (Assurance-vie et PER).