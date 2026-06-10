Cracker Barrel rebondit grâce à des prévisions optimistes alors que la polémique autour de son logo s'apaise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Cracker Barrel Old Country Store

CBRL.O a bondi de près de 30 % mercredi après que la société a annoncé un bénéfice inattendu pour le deuxième trimestre consécutif et relevé ses objectifs annuels, signe que la chaîne de restaurants est en train de tourner la page sur une période tumultueuse marquée par une vague de critiques suite au changement de son logo .

La fréquentation des magasins s'améliorait progressivement, et les consommateurs réagissaient favorablement aux efforts de l'entreprise visant à introduire davantage de suppléments et d'offres groupées axées sur le rapport qualité-prix dans son menu, ont déclaré les dirigeants lors d'une conférence téléphonique post-résultats mardi.

La fréquentation des restaurants Cracker Barrel avait pris un coup juste après que l'entreprise eut essuyé les critiques des conservateurs, dont le président américain Donald Trump, pour sa décision de changer son logo vieux de plusieurs décennies représentant un homme en salopette, surnommé “Oncle Herschel”, appuyé contre un tonneau.

Le nouveau logo de Cracker Barrel, annoncé le 19 août, n'a tenu qu'une semaine environ. Ses actions ont chuté d'environ 40 % depuis le changement de logo, à la clôture d'hier.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 3,27 et 3,30 milliards de dollars pour l'année, contre un objectif précédent de 3,24 à 3,27 milliards de dollars.

La société de courtage Wells Fargo, qui a relevé la note du titre à “surpondérer”, a déclaré que ce résultat confirmait qu'un redressement était en cours.

Cracker Barrel table désormais sur un Ebitda ajusté compris entre 120 et 125 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 85 à 100 millions de dollars.

La société a annoncé un bénéfice ajusté par action de 29 cents pour le troisième trimestre clos le 1er mai, contre des estimations tablant sur une perte de 45 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Mercredi, l'action Cracker Barrel a bondi de 34,7 %, atteignant son plus haut niveau en près de neuf mois à 48,91 dollars.

Les actions font l'objet d'un niveau élevé de positions courtes et ont progressé d'environ 42 % cette année, à la clôture d'hier.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de la société s'établit à 103,14, contre une médiane sectorielle de 14,85, selon les données compilées par LSEG .