 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 727,50
-1,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cracker Barrel augmente après que Trump ait demandé à l'entreprise de revenir à son ancien logo
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de Cracker Barrel Old Country Store

CBRL.O sont en hausse de ~5 % à 57 $

** Le président Trump déclare que l'entreprise doit revenir à son ancien logo, suite à ses efforts continus pour réorganiser sa marque

** La société de restauration a dévoilé mardi dernier un nouveau logo, suscitant des critiques de la part des conservateurs, y compris Donald Trump Jr., ainsi que des affiches sur Reddit et d'autres sites de médias sociaux

** Les actions ont chuté de 13 % à la mi-journée jeudi dernier, avant de clôturer en baisse de 7 % sur la journée, avec environ quatre millions d'actions ayant changé de mains ce jour-là, par rapport à une moyenne quotidienne d'environ un million d'actions, ce qui a effacé la plupart des gains du prix de l'action de la chaîne de restaurants depuis le début de l'année

** L'intérêt à court terme pour l'action était de 22,6 % des actions en circulation disponibles pour la transaction, selon les données du LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a augmenté de 7,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CRACKER BARREL O
57,1950 USD NASDAQ +5,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:31

    Il se mêle vraiment de tout... bientôt c'est lui qui choisira la sauce du prochain burger de chez Mac-Do...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank