Cracker Barrel augmente après que Trump ait demandé à l'entreprise de revenir à son ancien logo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de Cracker Barrel Old Country Store

CBRL.O sont en hausse de ~5 % à 57 $

** Le président Trump déclare que l'entreprise doit revenir à son ancien logo, suite à ses efforts continus pour réorganiser sa marque

** La société de restauration a dévoilé mardi dernier un nouveau logo, suscitant des critiques de la part des conservateurs, y compris Donald Trump Jr., ainsi que des affiches sur Reddit et d'autres sites de médias sociaux

** Les actions ont chuté de 13 % à la mi-journée jeudi dernier, avant de clôturer en baisse de 7 % sur la journée, avec environ quatre millions d'actions ayant changé de mains ce jour-là, par rapport à une moyenne quotidienne d'environ un million d'actions, ce qui a effacé la plupart des gains du prix de l'action de la chaîne de restaurants depuis le début de l'année

** L'intérêt à court terme pour l'action était de 22,6 % des actions en circulation disponibles pour la transaction, selon les données du LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a augmenté de 7,4 % depuis le début de l'année