CPRAM : "les ventes au détail aux Etats-Unis étaient déjà faibles avant le shutdown"

(AOF) - Aux Etats-Unis, les ventes au détail ressortent en dessous des attentes en septembre, à +0,2% sur le mois, contre +0,4% attendu par le consensus. "En termes réels, les ventes au détail se contractent pour la cinquième fois de l'année et se situent à peu près à leur niveau de décembre 2024. Chose rare : les ventes hors magasins se contractent en septembre, mais cela suit un mois d'août où elles avaient très fortement progressé", a commenté Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

"Ce rapport montre que la consommation des ménages connaissait une dynamique faible avant même le shutdown, qui a dû au moins la pénaliser un peu. C'est un argument de plus pour que la Fed baisse ses taux directeurs en décembre", ajoute t-il.