 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 094,09
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CPRAM : "les ventes au détail aux Etats-Unis étaient déjà faibles avant le shutdown"
information fournie par AOF 26/11/2025 à 16:16

(AOF) - Aux Etats-Unis, les ventes au détail ressortent en dessous des attentes en septembre, à +0,2% sur le mois, contre +0,4% attendu par le consensus. "En termes réels, les ventes au détail se contractent pour la cinquième fois de l'année et se situent à peu près à leur niveau de décembre 2024. Chose rare : les ventes hors magasins se contractent en septembre, mais cela suit un mois d'août où elles avaient très fortement progressé", a commenté Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

"Ce rapport montre que la consommation des ménages connaissait une dynamique faible avant même le shutdown, qui a dû au moins la pénaliser un peu. C'est un argument de plus pour que la Fed baisse ses taux directeurs en décembre", ajoute t-il.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank