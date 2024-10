CPRAM lance son nouveau fonds : CPR Invest – Artificial Intelligence

Géré par Guillaume Uettwiller et Wesley Lebeau au sein de l'équipe actions thématiques de CPRAM, CPR Invest - Artificial Intelligence enrichit la gamme thématiques de CPRAM déjà constituée de 14 stratégies d'investissement représentant 18 milliards d'euros d'encours sous gestion.

Hubert Segura, directeur marketing de CPRAM, précise : " Nous sommes convaincus que l'IA va modifier en profondeur nos économies et créer une forte valeur ajoutée dans les années à venir. Nous lançons aujourd'hui CPR Invest - Artificial Intelligence pour répondre à l'accélération de l'adoption de l'IA et permettre à nos clients d'investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, des infrastructures aux utilisateurs en passant par les facilitateurs ".

