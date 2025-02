CPRAM lance son nouveau fonds Amundi CPR France Investissement

(AOF) - CPRAM, filiale d'Amundi, annonce le lancement de son nouveau fonds : Amundi CPR France Investissement, une solution ELTIF 2.0 qui associe actifs cotés et non cotés. "Cette solution permet de faciliter l'accès des investisseurs particuliers aux actifs privés, et de soutenir l'industrie française et européenne en accompagnant aussi bien des sociétés en devenir que d'autres déjà bien installées", précise un communiqué

Après avoir lancé depuis 2020 plusieurs fonds actions et crédit sur le thème de la souveraineté économique, CPRAM renforce aujourd'hui son offre sur cette thématique avec un premier fonds ELTIF 2.0, Amundi CPR France Investissement, qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la Loi Industrie Verte.

Ce nouveau fonds est géré par Eric Labbé et Alexandre Cornu au sein de l'équipe actions thématiques qui s'appuient sur les conseils d'Amundi Private Equity Funds.

Solution evergreen, Amundi CPR France Investissement a pour ambition de répondre à la demande d'épargnants à la recherche d'un produit d'investissement à long terme, avec un objectif de performance annuelle de 9% net, un coût optimisé et un mécanisme permettant d'assurer une certaine liquidité.

En France, cette stratégie pourra être proposée dans le cadre de la gestion pilotée des enveloppes Assurance-Vie et PER.