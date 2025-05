CPRAM : "la morosité règne chez les consommateurs américains"

(AOF) - Attendues en hausse de 0,3%, les ventes au détail aux Etats-Unis, hors automobile, n’ont finalement progressé que de 0,1%, après une augmentation de 0,8 % en mars, chiffre révisé à la hausse de 0,5%. "Ce rapport sur les ventes au détail illustre bien la morosité qui règne chez les consommateurs américains dans cette période de tensions commerciales. En particulier, les ventes au détail en termes réels se contractent pour la 3ème fois en 4 mois", souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.