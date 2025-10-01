 Aller au contenu principal
CPRAM et BFT IM finalisent leur fusion
information fournie par AOF 01/10/2025 à 15:24

(AOF) - Le rapprochement entre CPRAM et BFT Investment Managers annoncé en mai 2025 est désormais effectif. Le nouvel ensemble, qui conserve le nom CPRAM, est dirigé par Alice de Bazin, entourée de Gilles Guez et d'Arnaud Faller. La filiale d'Amundi se positionne au 10ème rang des sociétés de gestion d'actifs françaises avec près de 100 milliards d'euros d'encours sous gestion notamment en gestion thématique, quantitative, obligataire et monétaire.

Les priorités de CPRAM sont de renforcer les expertises et les mettre à disposition des clients via des gammes lisibles et performantes, de continuer de proposer des stratégies et services innovants à destination des clients institutionnels, entreprise et particuliers.

Le groupe vise à être un acteur des transitions énergétiques et technologiques et soutenir l'autonomie stratégique européenne via des solutions d'investissement sur toutes les classes d'actifs.

En outre, l'accent sera mis sur la proximité et le service clients, avec une équipe commerciale France organisée par segments de clientèle, une équipe de vente à l'international s'appuyant sur la présence d'Amundi dans 35 pays, et un service clients dédié.

Pour poursuivre la dynamique de développement et de transformation initiée ces derniers mois, la société de gestion se dote d'une gouvernance reposant sur la complémentarité des équipes.

Le comité de direction du nouveau CPRAM comprend ainsi : Alice de Bazin, (directrice générale), Arnaud Faller (directeur général délégué et directeur des investissements), Gilles Guez (directeur général délégué et directeur du développement commercial), Julien Daire (directeur adjoint des investissements), Jean-Charles Delcroix (directeur des contrôles, RCCI), Nadine Lamotte (directrice administrative et financière), Andrea Mossetto, responsable du développement international) et Jean-Marc Navarre, responsable du développement France).

