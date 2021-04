CPR AM enrichit sa gamme avec deux nouveaux fonds consacrés à la décarbonation de protefeuille

Ces fonds incluent un objectif de réduction de leurs émissions carbone en sélectionnant, dans tous les secteurs et sur la base des notes fournies par CDP, les entreprises les plus avancées en matière de gestion environnementale. Deux ans après le lancement du fonds d'actions internationales CPR Invest - Climate Action, CPR AM poursuit et renforce sa collaboration avec CDP dans les principales classes d'actifs, en vue d'offrir une gamme complète de solutions à ses clients désireux de maîtriser les risques climatiques de leurs investissements et de participer au financement de la transition écologique.