CPP Investments et Equinix achètent atNorth pour 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 09:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et Equinix EQIX.O ont convenu d'acquérir atNorth auprès de Partners Group dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun vendredi.

