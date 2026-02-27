CPP Investments et Equinix achètent atNorth pour 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et Equinix EQIX.O ont convenu d'acquérir atNorth auprès de Partners Group dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun vendredi.
