CPP Investments et Equinix achètent atNorth pour 4 milliards de dollars

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et Equinix EQIX.O ont convenu d'acquérir atNorth auprès de Partners Group dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun vendredi.